«Faz do Porto campeão»: Sérgio Conceição em foco no... concerto dos Coldplay em Coimbra

Sérgio Conceição marca presença esta noite no Estádio Cidade de Coimbra a assistir ao primeiro de quatro concertos que a banda Coldplay vai dar na cidade dos estudantes. Na tribuna, o treinador do FC Porto ouviu alguns fãs cantarem: "Conceição, faz do Porto campeão". O técnico sorriu e agradeceu. Parte das receitas, recorde-se, revertem a favor da Académica e esse terá sido também um dos motivos que levou o treinador portista a Coimbra.