O FC Porto afinou esta manhã os últimos detalhes antes do jogo da Champions com o Antuérpia, amanhã no Dragão (20h00), num treino em que Sérgio Conceição já contou com a presença de Zaidu. O lateral esquerdo João Mendes, por sua vez, continua integrado no plantel principal, mas não está inscrito na Liga dos Campeões.