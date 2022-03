FC Porto afina últimos detalhes antes de defrontar Lyon e há boas notícias para Conceição

A carregar o vídeo ...

Boas notícias para Sérgio Conceição na véspera de defrontar o Lyon na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa: Pepe já trabalhou no relvado com os restantes companheiros de equipa. Nos primeiros 15 minutos do treino no Olival abertos à comunicação social, Otávio - que não vai alinhar amanhã depois de ter visto amarelo no jogo da 1.ª mão - correu à parte