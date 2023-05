FC Porto conquista Champions de hóquei em patins: a reação de Pinto da Costa e as imagens da festa

A carregar o vídeo ...

O FC Porto sagrou-se campeão europeu de hóquei em patins pela terceira vez na sua história, ao vencer por 5-1 o Valongo .No derradeiro encontro da 'final a oito' que decorreu no Pavilhão Municipal José Natário, os dragões marcaram por intermédio de Rafa (oito minutos), Carlo di Benedetto (18 e 30), Gonçalo Alves (21, de livre direto) e Xavi Barroso (49), enquanto Miguel Moura (13) fez o tento dos valonguenses, que perderam a decisão da prova pelo segundo ano seguido. Mais de três décadas volvidas, o FC Porto voltou a vencer a principal competição continental de clubes, depois das conquistas de 1986 e 1990, igualando Sporting e Voltregà com três troféus, ainda muito longe dos 22 do recordista Barcelona..