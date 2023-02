FC Porto continua preparação para jogo com o Inter

A carregar o vídeo ...

O FC Porto realizou, na manhã desta terça-feira, novo treino tendo em vista o duelo de amanhã com o Inter, válido pela 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Francisco Meixedo foi a novidade na sessão orientada por Sérgio Conceição, uma vez que já treinou integrado com o plantel, ao contrário dos restantes lesionados - entre os quais se incluem Otávio e Galeno, que não estiveram no relvado nos primeiros minutos. Destaque ainda para a ausência de Fernando Andrade - que apesar de não estar inscrito na Liga dos Campeões, esteve no banco dos dragões diante do Rio Ave - e para a presença de Vasco Sousa, que continua integrado. O FC Porto viaja para Itália cerca das 15 horas.