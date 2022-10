A carregar o vídeo ...

FC Porto deu o mote após a derrota com o Benfica no clássico da 10ª jornada da Liga Bwin. Para os dragões, não é hora de desistir. "Ninguém recua. Já pensamos no próximo", pode ler-se numa mensagem partilhada pelo clube azul e branco nas redes sociais. [Imagens: FC Porto]