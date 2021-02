FC Porto divulga imagens dos jogos de Braga e garante: «O talento nunca se vergará»

A carregar o vídeo ...

O FC Porto divulgou um vídeo na sua conta do Youtube onde reuniu várias imagens dos dois recentes confrontos com o Sp. Braga, onde são visíveis algumas jogadas de qualidade no processo ofensivo dos dragões, mas também abordagens dos adversários minhotos sobre o portador da bola que os portistas entendem não ter sido julgadas corretamente pelas equipas de arbitragem. Já no Twitter, os dragões acompanharam este mesmo vídeo com a seguinte mensagem: "O lugar dos artistas é no relvado. O talento nunca se vergará"