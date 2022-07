FC Porto e Otávio concretizam sonho de jovem de 17 anos

A carregar o vídeo ...

O FC Porto partilhou nas redes sociais um vídeo no qual mostra pormenores do dia de felicidade vivido por Eduardo Guvula, um jovem de 17 anos que há três foi diagnosticado com uma doença rara nos pulmões, que o impediu de seguir o sonho de ser jogador de futebol. Sem poder cumprir esse sonho, Eduardo tinha um outro: conhecer Otávio e pisar o relvado do Estádio do Dragão. Algo que com a ajuda da Terra dos Sonhos acabou por cumprir.