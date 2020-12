A carregar o vídeo ...

Assim que Hugo Miguel apitou o final do jogo, o FC Porto não escondeu naturalmente a euforia e festa a festa pela conquista da Supertaça. Do lado do Benfica, os jogadores e equipa técnica mostraram-se cabisbaixos e Luisão puxou da sua experiência e estatuto e, com Jorge Jesus presente, deixou uma palestra bem intensa aos jogadores do Benfica.