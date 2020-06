A carregar o vídeo ...

Fernando Madureira e alguns elementos dos Super Dragões seguiram o encontro com o Boavista perto do Estádio do Dragão e, no final, decidiu celebrar o triunfo com um mergulho no mar. Ao que parece, o líder da claque portista tinha prometido fazê-lo em caso de vitória esta noite e... teve mesmo de cumprir.