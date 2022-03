A carregar o vídeo ...

O FC Porto recorreu às redes sociais para mostrar as imagens de festa nas bancadas de Alvalade após o triunfo sobre o Sporting, numa publicação na qual recordaram, de forma irónica, as declarações de Frederico Varandas no clássico do Dragão , da Liga Bwin. A legenda, com "#40AnosDisto", diz tudo...