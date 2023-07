A carregar o vídeo ...

O FC Porto divulgou um vídeo esta terça-feira a dar conta do primeiro dia de trabalhos do estágio do Algarve, em Almancil. Os azuis e brancos vão defrontar o Portimonense (quarta-feira à porta fechada), o Cardiff (dia 22 às 19h), o Wolverhampton (dia 25 às 19h) e o Estrela (dia 26 à porta fechada) [Vídeo Twitter FC Porto]