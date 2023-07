A carregar o vídeo ...

"O nosso relvado está preparado para 2023/24": foi com esta descrição que o FC Porto apresentou o novo tapete do Estádio do Dragão num vídeo nas redes sociais. Este é o primeiro relvado em Portugal com a tecnologia 'GrassMax', a mesma do Santiago Bernabéu e do Parque dos Príncipes, que junta à relva fibras sintéticas que a tornam mais resistente [Vídeo Twitter FC Porto]