O FC Porto juntou à conversa Guarín, Hulk e Bruno Alves. Um dos temas de conversa com o brasileiro foi o famoso caso do túnel da Luz , em que Hulk recebeu 21 jogos de castigo. Os dragões mostraram outro vídeo de Hulk e Sapunaru no túnel da Luz mas na época seguinte, quando o FC Porto se sagrou campeão na casa do rival Benfica.