O FC Porto bateu por 2-1 o Benfica no Estádio da Luz e sagrou-se campeão nacional diante do eterno rival, no reduto dos encarnados. A vitória levou a festa rija no balneário da Luz que os dragões agora divulgaram nas rede sociais. O champanhe foi nota dominante na festa entre o plantel portista. [Vídeo: FC Porto]