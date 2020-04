A carregar o vídeo ...

Numa das suas intervenções no programa 'FC Porto em casa', Costinha recordou o quanto custou vencer a Taça Intercontinental de 2004. Não porque o Once Caldas fosse um adversário muito difícil, mas devido ao azar e à precipitação dos avançados do FC Porto no momento de finalizar. Mas havia um motivo, como revelou o 'Ministro' na FC Porto TV, no Facebook.