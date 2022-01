FC Porto, Sp. Braga e Fundação Benfica conquistam Prémio de Responsabilidade Social

A carregar o vídeo ...

O Prémio de Responsabilidade Social do mês de dezembro contou com três vencedores: FC Porto, Sp. Braga e Fundação Benfica. Os azuis e brancos decoraram a nova ala pediátrica do Hospital São João com elementos decorativos associados ao FC Porto, com jogos, entretenimento e ambiente de estádio. Já o Sp. Braga recebeu a distinção face à distribuição de alimentos e agasalhos aos sem-abrigo, ao passo que a Fundação Benfica criou a iniciativa "Fábrica de Sorrisos", apelando à dádiva para que "mais famílias, crianças e jovens institucionalizados pudessem ter um Natal feliz"