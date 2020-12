A carregar o vídeo ...

Luiz Eduardo, atleta da equipa sub-11 do Uberlândia Academy, diz ter sido vítima de racismo por parte dos adversários durante um jogo numa taça local no Brasil. A criança aguentou os insultos que se repetiram enquanto estava em campo, mas no final da partida não conteve as lágrimas ao relatar toda a situação. [Vídeo: Twitter]