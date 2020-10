É costume dizer-se que há passes que são quase como meio-golo e aquilo que Bruno Fernandes fez esta noite, diante do Newcastle, pode bem entrar nessa categoria. Num jogo no qual havia falhado um penálti e marcado o golo da reviravolta, o português colocou a cereja no topo do bolo já nos descontos, com um passe sensacional para Marcus Rashford sentenciar as contas no 4-1 final