Feddal: «Apoio dos adeptos em Alvalade, juro pelos meus filhos, foi incrível»

A cumprir a época de estreia no Sporting, Feddal ainda não teve oportunidade de jogar perante os sportinguistas, no entanto admite ter ficado maravilhado com a receção que os adeptos fizeram, em Alvalade , após a vitória em Braga (1-0). Num direto no Instagram, o central de 32 anos revela ter ficado impressionado, ao ponto de... jurar pelos filhos