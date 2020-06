Federação 'leva' adeptos à Cidade do Futebol com um ecrã LED de 98 metros

A carregar o vídeo ...

Com Santa Clara e Belenenses SAD a jogarem como visitados na Cidade do Futebol, a Federação instalou uma ledwall (um ecrã LED de 98 metros) no seu relvado principal, dando condições aos adeptos dos emblemas em jogo para mostrar o seu apoio e reagir em tempo real, às incidências das partidas. A estreia registou-se a 5 de junho, num jogo que culminou com a vitória do Santa Clara sobre o Sp. Braga (3-2). (Vídeo FPF)