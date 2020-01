A carregar o vídeo ...

Roger Federer alcançou, esta sexta-feira, a centésima vitória no Open de Austrália após bater o australiano John Millman, num encontro que ficou apenas fechado no match tie-break da quinta partida. O tenista suíço volta em ação nos 'oitavos' da prova, diante do húngaro Marton Fucsovics. Veja as cinco melhores vitórias do suíço na prova. [Vídeo: Omnisport]