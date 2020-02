A carregar o vídeo ...

Na véspera de defrontar Rafael Nadal na Cidade do Cabo (África do Sul) para um duelo de caráter solidário Roger Federer revelou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, que aprecia jogar ténis com os seus quatro filhos mas assume que estes não dão importância às indicações e conselhos do pai. [Vídeo: Omnisport]