Roger Federer não conseguiu conter a emoção no final da partida na Laver Cup, da qual saiu derrotado frente à dupla norte-americana Jack Sock e Frances Tiafoe. No momento em que cumprimentava os companheiros da equipa Europa, o experiente tenista suíço não aguentou as lágrimas e até Rafael Nadal ficou inconsolável, como é possível ver nas imagens. [Imagens: Laver Cup]