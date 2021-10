Feirense apresenta parceiro de forma original

A carregar o vídeo ...

O Feirense continua de mãos dadas com as questões ambientais e, após ter vencido um prémio de ecologia no final da época passada, chegou a vez de anunciar uma parceria com Lércio Pinto, concessionário automóvel.



No vídeo, o técnico dos fogaceiros Rui Ferreira aparece com os elementos dos azuis a protagonizar uma palestra, seguido da apresentação do novo carro elétrico Kia EV6.