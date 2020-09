Feirense com golo construído totalmente a partir do banco

A carregar o vídeo ...

O Feirense bateu o Casa Pia por 2-1, tendo os golos dos fogaceiros surgido já na reta final do encontro. Atendendo à forma como os tentos foram conseguidos, o conjunto de Santa Maria da Feira publicou um vídeo nas redes sociais, este sábado, no qual se torna percetível que o golo do empate foi construído na totalidade por jogadores que saíram do banco. Mica, Edson Farias, Tiago Almeida e Agdon começaram a jogada, tendo João Victor finalizado o lance.