Feirense com um treino à Schwarzenegger para anunciar novo parceiro

O Feirense continua a surpreender na forma de comunicar, nomeadamente nas redes sociais. Ainda hoje, a SAD do clube de Santa Maria da Feira anunciou um novo parceiro que passará a aparecer nos calções de jogos e treino da equipa principal. A empresa ligada à área da saúde e nutrição foi divulgada com um vídeo onde o capitão Ícaro surge a fazer um intenso treino de musculação. No final, a primeira referência à marca na hora do batido de proteína para revigorar corpo e mente. A prevenção de lesões, a recuperação ativa após treino e competição e a otimização do rendimento desportivo são os três grandes pilares da marca que agora se associa à SAD do Feirense. A '4MOOVE' já tinha entrado no futebol em parcerias com Sp. Braga e Académica.