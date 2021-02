A carregar o vídeo ...

Um mês depois do lançamento da campanha de solidariedade por parte da SAD do Feirense para ajudar o Gonçalo, menino de 9 anos com uma doença rara, os fogaceiros anunciaram, esta quarta-feira, os expressivos resultados do movimento solidário: meia tonelada de tampas de plástico foram recolhidas! Não tem preço a reação do pequeno Gonçalo... [Vídeo Facebook Feirense]