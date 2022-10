Feirense promove torneio de FIFA no plantel... e a animação esteve garantida

A carregar o vídeo ...

O Feirense levou a cabo um torneio de FIFA que contou com a participação de vários jogadores do plantel e cujo o vencedor será revelado nos próximos dias. As imagens da 'promo' mostram que a animação esteve sempre presente durante a competição, sendo que, além disso, há outro dado a reter: a SAD dos fogaceiros está a promover um giveaway no qual o vencedor ganhará o FIFA 23 para PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox ou PC.