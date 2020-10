Feirense testa conhecimentos musicais dos seus jogadores e... é um fartote

A carregar o vídeo ...

Um ano depois de testar os dotes vocais de alguns jogadores do plantel, o Feirense voltou a celebrar o Dia Mundial da Música, mas, desta vez, colocando à prova o ouvido e a memória de alguns atletas. Ruca, Zé Ricardo e Benjamin participaram num divertido jogo onde se ganhava pontos por acertar no nome da música e/ou nome do artista ou grupo da música que tocava. Dos hits do último verão a músicas mais antigas, o reportório foi variado para desafiar os conhecimentos dos craques. Quem terá ganho?