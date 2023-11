A carregar o vídeo ...

Felipe Melo, defesa brasileiro do Fluminense, de 40 anos, que ganhou recentemente a Taça Libertadores com o 'Flu' arrasou Kylian Mbappé numa entrevista à TNT Sports Argentina. O experiente jogador foi questionado sobre o facto de o francês ter considerado o futebol da América do Sul inferior ao europeu e não poupou nas palavras... (Vídeo TNT Sports Brasil/Twitter)