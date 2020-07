A carregar o vídeo ...

Felipe Melo marcou esta madrugada o primeiro golo do Palmeiras diante do Santo André, em partida dos quartos-de-final do Paulista, e na hora de celebrar acabou por se destcar... bem ao seu jeito. Primeiro pegou-se com um adversário e depois, quando já estava gerado o caos, decidiu começar a gatinhar no relvado.