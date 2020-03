A carregar o vídeo ...

"Embaixadinhas? Não! Vamos dar um carrinho no coronavírus. Falando sério, siga à risca as orientações da OMS e dos órgãos de saúde responsáveis. Vamos juntos em uma árdua luta contra a ameaça invisível": as palavras são de Felipe Melo que, no Instagram, mostrou uma nova forma de encarar o desafio do papel higiénico que já é viral nas redes sociais