Felipe Melo acompanhou o jogo entre Palmeiras e River Plate no Allianz Parque e vibrou com a classificação da equipa para a final da Taça Libertadores, apesar da derrota por 2-0. "Estamos na final! Capacitou! Jesus capacitou!", gritou o defesa do Palmeiras no final do encontro, juntando-se depois à festa no balneário.