Felippe Cardoso viu duplo amarelo em cinco minutos e foi expulso no Casa Pia-Sporting: veja os dois lances

Oito minutos após entrar em campo (e ser decisivo com um golo, que resultou no 3-3 no marcador), Felippe deixou o Casa Pia reduzido a 10 elementos após este lance com Pote. Na tentativa de proteger a bola do médio leonino, o avançado brasileiro acabou por atingir o adversário no rosto. Fábio Veríssimo não teve dúvidas e mostrou-lhe o segundo cartão amaarelo na partida - tinha visto o primeiro aos 59 minutos, apenas três minutos após entrar em campo. Estes serão certamente oito minutos que Felippe não irá esquecer tão cedo. [Vídeo: VSports]