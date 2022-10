Felix Baumgartner fez história há dez anos: o salto da estratosfera que deixou todos de boca aberta

A carregar o vídeo ...

Foi há precisamente 10 anos, no dia 14 de outubro de 2012, que o austríaco Felix Baumgartner surpreendeu o mundo com um arrojado salto a partir da estratosfera. O momento foi acompanhado em direto por mais de 8 milhões de pessoas. A missão Red Bull Stratos, além de ter estabelecido três novos recordes, deixou uma forte marca em diferentes áreas. O feito é agora celebrado com o lançamento do documentário "Space Jump" Pela primeira vez na história, um ser humano ultrapassava a velocidade do som em queda livre, atingindo uns impressionantes 1357.6 km/hora. Este foi apenas um dos três recordes mundiais batidos, a que se junta ainda o salto a partir da maior altitude de sempre (38,969.4 metros) e a maior distância vertical em queda livre (36,402,6 metros). Milhões assistiram em direto a este feito, a maioria através da internet, o que resultou num recorde de audiências do YouTube que permanece invicto. Em apenas duas semanas, este número ultrapassou as 100 milhões de visualizações. Hoje já está além da marca das mil milhões de visualizações.Baumgartner, que passou por Portugal em 1999 para fazer um salto na Ponte 25 de abril, em Lisboa, recorda as emoções que viveu há dez anos: "Nós éramos um grupo de pessoas muito ambiciosas e transformámos a nossa visão em realidade. Isso foi o resultado de muitos anos de trabalho árduo. Estou convencido que deixámos um legado, todos nós, porque cada um teve o seu papel para o sucesso da missão. Dez anos depois é altura de celebrar!"