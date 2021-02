A carregar o vídeo ...

António Félix da Costa iniciou esta sexta-feira a defesa do título de Fórmula E com um 11.º posto em Riade, mas apesar do resultado modesto o piloto português mostra-se otimista. O campeão do mundo lembra que no ano passado até registou um arranque pior, pelo que a palavra de ordem é "não stressar"