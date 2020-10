João Félix e Tiago Dantas à conversa depois do jogo e eis que aparece o... treinador do Bayern Munique

A carregar o vídeo ...

Antigos jogadores da formação do Benfica, João Félix e Tiago Dantas atuam agora em clubes que esta noite se enfrentaram e, no final, aproveitaram a ocasião para trocar algumas palavras. No meio da conversa entre ambos lá surgiu também Hans-Dieter Flick, técnico do Bayern Munique, que aproveitou tanto para saudar o seu pupilo como o jogador do At. Madrid.