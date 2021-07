Fernando Alonso não perdoa erro de Sebastian Vettel e a sua reação diz tudo

A carregar o vídeo ...

Fernando Alonso não teve um início de corrida fácil, na sessão de treinos livres no GP da Áustria, e procurou melhorar o tempo nas últimas voltas, até que encontrou o Aston Martin de Vettel quase parado na penúltima curva, protestou com a mão e não se conteve. "F...! Não posso acreditar", atirou. Uma situação que valerá uma sanção ao piloto alemão, que deverá partir do 11.º lugar da grelha de partida, ao invés do 8.º posto que alcançou.