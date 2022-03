Fernando Alonso tinha 'Chiringuito' bloqueado no Twitter: a reação em direto é impagável

A carregar o vídeo ...

O programa 'El Chiringuito' é um dos mais vistos no país vizinho, mas a sua postura em certas situações tem causado algum incómodo. Talvez por isso, Fernando Alonso tinha a conta no Twitter do referido programa... bloqueada. E o pior de tudo é que a situação foi detetada em direto pelos próprios elementos do programa. Menos mal que pouco depois Alonso solucionou a questão, partilhando até uma mensagem em jeito de pedido de desculpas. "Não sabia que estava assim! Resolvido, craques".