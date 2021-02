Fernando Gomes em exclusivo a Record: a entrevista esclarecedora sobre o momento do futebol português

A carregar o vídeo ...

Fernando Gomes, presidente da FPF, foi distinguido com o Record de Ouro e concedeu uma entrevista exclusiva onde fez uma antevisão do que poderá ser o futebol pós-pandemia, com atenção a todas as áreas envolventes: apostas, direitos televisivos, competições, arbitragem e muito mais. A não perder a primeira parte esta quinta-feira em todas as plataformas de Record.