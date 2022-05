A carregar o vídeo ...

Fernando Gomes, presidente da FPF, recebeu esta segunda-feira, com a voz embargada pelas emoções que o momento lhe despertou, o prémio carreira da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, instituição onde se licenciou em 1976. A cerimónia realizou-se no salão nobre e visa distinguir a cada ano um ex-aluno que se notabilizou na sua carreira profissional.