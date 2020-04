A carregar o vídeo ...

Após a reunião entre Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas, Pinto da Costa, FPF, Liga e António Costa, Fernando Gomes afirmou que a decisão sobre o retorno do futebol profissional será analisada "entre técnicos da FPF, com a Liga e as autoridades de saúde" e remeteu para quinta-feira mais decisões, quando o Primeiro-Ministro anunciar o plano de desconfinamento. (vídeo: Canal 11)