Fernando Madureira arrasa FPF por falta de apoio aos adeptos: «Por favor, demitam-se!»

A carregar o vídeo ...

Presente esta noite nas bancadas do Estádio de Lusail para apoiar a Argentina, Fernando Madureira tinha recorrido à sua conta de Instagram para deixar duras críticas à falta de apoio por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aos adeptos durante este Mundial'2022.



"Que a Federação fizesse algo pelos adeptos. A nossa Federação fez zero para promover, facilitar a vinda dos adeptos ao Qatar para este Campeonato do Mundo. Entregou toda a operação à Cosmos a cobrar preços exorbitantes. E esqueceram-se como é que fomos campeões europeus em França, com o apoio de milhares de portugueses, emigrantes e não só. E como ganhámos a Liga das Nações no Dragão. E como conseguimos o apuramento para este Mundial no Dragão. Têm a memória curta... Por isso, só digo uma coisa aos responsáveis e diretores da Federação Portuguesa de Futebol: por favor, demitam-se! Depois deste falhanço só têm de demitir-se", atirou o líder dos Super Dragões.