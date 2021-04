Fernando Madureira 'explicou' apoio das claques do FC Porto a Sérgio Conceição

A carregar o vídeo ...

As claques do FC Porto, Super Dragões e Colectivo Ultras 95, estiveram esta terça-feira no Olival a apoiar os azuis e brancos antes da partida da equipa para Sevilha onde, amanhã, os dragões defrontam o Chelsea na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Depois do treino, e quando se dirigia à sala de imprensa, Sérgio Conceição deparou-se com o cartaz e Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, conversou com o técnico explicando que os adeptos ficariam a aguardar a saída dos jogadores para também eles sentirem a onda de apoio [Vídeo Record]