Fernando Madureira filmou penálti e celebrou assim a vitória do FC Porto frente ao Sporting

Fernando Madureira não pôde comandar a claque dos Super Dragões dentro do estádio ( esteve representado no topo sul por uma fotografia em grande escala ) por causa de estar impedido de entrar em recintos desportivos mas não deixou de festejar o triunfo do FC Porto e até filmou o momento de um penálti... do lado de fora, como mostrou nas stories do Instagram.