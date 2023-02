A carregar o vídeo ...

São esperados esta quarta-feira quase 5 mil adeptos do FC Porto no jogo com o Inter, em Milão, encontro da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, deu o mote no arranque do grupo de adeptos rumo ao Estádio San Siro esta tarde