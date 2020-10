Fernando Mendes aprova: Leandro Antunes fez um dos golos da época na 2ª Liga

A carregar o vídeo ...

Leandro Antunes foi titular este domingo no empate entre Sp. Covilhã e Vilafranquense (2-2). O avançado dos ribatejanos arrancou um remate a 30 metros da baliza dos serranos que garantiu então o empate a um. O golo do jogador que na época passada estava emprestado ao Marinhense foi até partilhado pelo humorista e apresentador do 'Preço Certo', Fernando Mendes. "Leandro Antunes, que maravilha de golo", vincou através das redes sociais. [Imagens: Sport TV]