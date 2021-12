A carregar o vídeo ...

Indispensável no Sporting, Coates prepara-se para falhar o seu terceiro dérbi, em cinco possíveis, por ter acusado positivo à Covid-19. Na era Amorim, será a oitava ausência do defesa no total, e segunda com as águias. Na CMTV, Fernando Mendes lamentou a ausência do central mas lembrou que no Sporting há mais opções.