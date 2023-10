Fernando Mendes: «É um frango o Trubin, mas também já mostrou boas defesas...»

A carregar o vídeo ...

Trubin teve motivos para festejar a vitória de Ucrânia na casa de Malta, por 3-1, mas ficou mal na fotografia no golo dos anfitriões. Aos 12’, o guarda-redes do Benfica deixou escapar entre as pernas uma bola rematada em força por Mbong. Ainda assim, os visitantes deram a volta no primeiro tempo com um autogolo de Camenzuli (38’) e um remate certeiro de Dovbyk (43’), antes de Mudryk fechar as contas, aos 85’